劉鶴：全面實行股票注冊制　市場料有利券商及港交所

內地通過全面實行股票注冊制，建立常態化退市機制，提高直接融資比重。中共中央政治局委員、國務院副總理、金融委主任劉鶴主持國務院金融穩定發展委員會專題會議，會議強調，要按照五中全會做出的戰略部署，紮實做好金融改革開放各項工作。

所謂注冊制，據市場人仕認為，即中證監不再對上市公司的盈利前景有硬性要求及背書，監管機構只對上市公司提交所材料真實性進行審核：另外，中證監亦會將發行股票的權利，下放到滬深交易所，由兩市交易所來安排股票上市。

投資界預期，注冊制之下，有利企業加快向交易所上市集資，不過對主板企業發行市盈率會否打破22.9倍，仍需要看進一步的公布。另外，預期實施初期緊盯股票的發行秩序，以確保順利執行，其後企業上市的數量大幅增加，有利券商板塊，以及間接利好港交所 （00388） ，外資可以通過滬深股通，有更多的股票交易，以及隨着中國股市總市值增加，外國大基金持倉佔比亦勢將加大。不過，要關注大量企業發行新股抽水，會否抽散A股大市。

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記者：譚志偉