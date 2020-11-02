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【卓悅專訪】卓悅新主席：重本打造電商生態　前線員工改做直播KOL

Hot Talk 10:54 2020/11/02

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卓悅主席陳健文稱，斥巨額資金投資發展直播電商平台

卓悅 （00653） 主席陳健文今年初由葉俊亨夫婦接手公司後，大幅革新集團發展方向，斥巨額資金投資發展直播電商平台，並建立多個直播間，以及將旗下前綫員工改造成KOL（Key Opinion Leader），產品組合由化妝品拓展至日用品。

陳健文接受本報專訪表示，電商全球化是不可逆轉的趨勢，以香港的條件來說，由於地理條件緣故，消費者到街上購物非常方便，所以香港未必對電商的需求很大，但他希望電商平台能夠提供另類購物體驗給外來遊客，即使因疫情無法來港，也能夠借助電子平台繼續與其保持緊密聯繫。

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他認為，香港電商現時發展階段未算落後，惟電商本地化與內地差距相對大。目前在綫上銷售上，卓悅最熱銷的產品類別仍然是傳統美妝。陳健文指，綫上生意額每月幾乎錄得按月增長，但仍未能追上傳統銷售。

投資電商屬「添加」 不是「轉型」

卓悅於8月開設新零售體驗店「Bonjour Life O2O」，打通綫上及綫下服務體驗，擬嘗試在實體商品中加入QR code，讓顧客可以使用手機掃描QR code讀取商品資訊，陳健文對目前新零售店經營表現表示滿意，被問到能否迎合香港人的消費習慣，陳健文認為，如果能提供足夠誘因予消費者，自然能夠說服其使用一系列電子服務。

但他重申，集團定位沒有改變，公司仍以服務為主，是次卓悅斥資大量資金進軍直播電商版塊，對卓悅來說，是在已有的業務基礎上進行添加，並非轉型，暫時未有大幅調整店舖網絡計劃。至於集團早前多間分店被指欠租，他指正與業主「交流中」，料在疫情結束前均「有計傾」。

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記者﹕賴奕羚

香港股票 卓悅控股（00653） 卓悅

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