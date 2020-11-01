【職場文化】一張相睇清日美工作文化

日本攝影師新井勇作在其Twitter中展出一張相，顯示晚間涉谷的兩所大廈，一間為Google在日本的辦公室，另一間為日本本土網絡公司Cyber Agent和Mixi的辦公室。

相中可見，Google的辦公室夜晚烏燈黑火，沒有人在工作，相信是大部分人已下班，或在家工作，不用留在辦公室。而Cyber Agent和Mixi的辦公大樓卻燈火通明。由此可見日本工作文化中的形式主義，要求職員留在公司，以及不斷加班。與Google的美式工作模式，講求完成工作，在辦公室與否則絕不要緊，形成強烈對比。

日本社會其中一個最為人詬病的，就是其工作文化，講求不斷加班，放棄工作效率，嚴重者甚至令員工出現過勞死問題。在相中顯示，即使在講求創新的科網公司，亦有此問題，令人想到日本能否在新時代轉型。

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