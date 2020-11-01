【美國大選】新債王預測特朗普連任

有新債王之稱，DoubleLine資本創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach），出席一個論壇時，預測特朗普（Donald Trump）將成功連任。

我在2016年預測特朗普會勝出，如果你覺得2016年世界不正常，你看看2020年。如果你覺得2020年不正常，等到2024年。。。。。。

雖然民調顯示民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的勝算甚高，但岡拉克力排眾議，認為特朗普將成功連任。他指對特朗普勝出的信心，沒有2016年時般的高，但仍然相信他會勝出。

他表示，他作用此預測非關黨派之見，他不喜歡共和黨，也不喜歡民主黨，他曾經是民主黨人，亦曾投票予共和黨，只是理性分析。

他甚至預計，2024年總統選舉將為美國經濟、社會、政治帶來深刻的影響。

他早在10月頭已表明，股市將出現激烈波動，即使資產持有25%黃金亦合理。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機