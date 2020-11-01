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【美國大選】新債王預測特朗普連任

環球政經 05:17 2020/11/01

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有新債王之稱，DoubleLine資本創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach），出席一個論壇時，預測特朗普（Donald Trump）將成功連任。

我在2016年預測特朗普會勝出，如果你覺得2016年世界不正常，你看看2020年。如果你覺得2020年不正常，等到2024年。。。。。。

雖然民調顯示民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的勝算甚高，但岡拉克力排眾議，認為特朗普將成功連任。他指對特朗普勝出的信心，沒有2016年時般的高，但仍然相信他會勝出。

他表示，他作用此預測非關黨派之見，他不喜歡共和黨，也不喜歡民主黨，他曾經是民主黨人，亦曾投票予共和黨，只是理性分析。

他甚至預計，2024年總統選舉將為美國經濟、社會、政治帶來深刻的影響。

他早在10月頭已表明，股市將出現激烈波動，即使資產持有25%黃金亦合理。

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撰文 : 龍瑞成

選舉 政治 經濟 特朗普 拜登 岡拉克 美國共和黨 美國民主黨

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