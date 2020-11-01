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【串流大戰】Sony接近完成收購美國動畫串流平台Crunchyroll

股樓投資 04:16 2020/11/01

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根據《日本經濟新聞》報道，Sony接近完成收購美國動畫串流平台Crunchyroll，預料將作價1,000億日圓（約74億港元）。

Crunchyroll有近7,000萬會員，300萬付費用戶，近1,000套動畫可供串流觀看。收購除了有助Sony擴大影片庫外，最重要是令公司增加客戶群，令其本已龐大的影片庫存，包括近來極受歡迎的動畫《鬼滅之刃》，接觸到更多客戶。

若收購順利完成，全球串流市場的競爭相信將日趨激烈，日本動畫文化一直有不少支持者；但好多人只是依靠非法網站觀看，但若果有合法途徑，加上種類齊全，相信不少人願意付費。

Sony早於2017年，已收購擁有100萬訂戶的美國動畫串流平台Funimation，今次收購完成後，相信將有助公司的海外擴張。

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撰文 : 龍瑞成

日本 美國 Sony 串流

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