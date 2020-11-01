上一篇文章
【宏觀術數@iM網欄】匯豐銀行獅子開光日課
螞蟻集團（新上市編號：06688）招股反應空前，但其實上周幾隻掛牌的新股表現頗令人失望，而下周繼續有7隻新股在招股，投資者要小心為上。
下周在招股中的新股共有7隻，業務瓣疇各有不同，包括有網上教育、生物科技、石油資源、農業及紡織等，且看能否一洗新股頽風。
|股份
|業務
|招股價(元）
|入場費(元)
|招股日期
|掛牌日期
|榮昌生物(09995)
|生物醫藥
|50.3-52.1
|26,313
|28/10-2/11
|9/11
|China Gas Industry Investment(01940)
|石油資源
|1.37-1.77
|3,576
|28/10-2/11
|10/11
|輝煌明天科技(01351)
|網上廣告
|1-1.1
|2,222
|28/10-2/11
|11/11
|新東方教育(09901)
|網上教育
|1,399
|14,131
|29/10-3/11
|9/11
|天兆豬業(01248)
|農業
|26-38.8
|7,838
|29/10-6/11
|16/11
|亞東集團(01795)
|紡織
|0.84-1.08
|3,273
|30/10-6/11
|18/11
|祥生控股(02599)
|房地產
|4.8-6.2
|6,262
|30/10-11/11
|18/11
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688最快11月中納入國指科指 詳情請按【見下頁】
螞蟻招股共吸引逾150萬散戶認購，凍結資金更達1.3萬億元，破盡港股紀錄，將於下周四（5日）掛牌，分析預期很大機會一人可分到一手，首日表現如何，相信要視乎美國總統選舉後，大市走向，以及資金流向。
不過，上周共有4隻新股掛牌，但表現強差人意。以首日上市計，先聲藥業（02096）及合景悠活（03913）跌穿招股價，分別大跌19.8%及22.9%，一手帳面蝕2,720元及1,810元，傷亡慘重。另世茂服務（00873）險守招股價，金輝集團（09993）首日微升1.4%。
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
記者：李兆明