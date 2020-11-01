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【新股IPO】乘螞蟻IPO餘熱　下周招股新股一覽

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股樓投資 09:00 2020/11/01

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螞蟻集團（新上市編號：06688）招股反應空前，但其實上周幾隻掛牌的新股表現頗令人失望，而下周繼續有7隻新股在招股，投資者要小心為上。

下周在招股中的新股共有7隻，業務瓣疇各有不同，包括有網上教育、生物科技、石油資源、農業及紡織等，且看能否一洗新股頽風。

股份 業務 招股價(元） 入場費(元) 招股日期 掛牌日期
榮昌生物(09995) 生物醫藥 50.3-52.1 26,313 28/10-2/11 9/11
China Gas Industry Investment(01940) 石油資源 1.37-1.77 3,576 28/10-2/11 10/11
輝煌明天科技(01351) 網上廣告 1-1.1 2,222 28/10-2/11 11/11
新東方教育(09901) 網上教育 1,399 14,131 29/10-3/11 9/11
天兆豬業(01248) 農業 26-38.8 7,838 29/10-6/11 16/11
亞東集團(01795) 紡織 0.84-1.08 3,273 30/10-6/11 18/11
祥生控股(02599) 房地產 4.8-6.2 6,262 30/10-11/11 18/11

【螞蟻IPO】螞蟻集團6688最快11月中納入國指科指 詳情請按【見下頁

螞蟻招股共吸引逾150萬散戶認購，凍結資金更達1.3萬億元，破盡港股紀錄，將於下周四（5日）掛牌，分析預期很大機會一人可分到一手，首日表現如何，相信要視乎美國總統選舉後，大市走向，以及資金流向。

不過，上周共有4隻新股掛牌，但表現強差人意。以首日上市計，先聲藥業（02096）及合景悠活（03913）跌穿招股價，分別大跌19.8%及22.9%，一手帳面蝕2,720元及1,810元，傷亡慘重。另世茂服務（00873）險守招股價，金輝集團（09993）首日微升1.4%。

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記者：李兆明

先聲藥業（02096） 合景悠活（03913） 世茂服務（00873） 香港股票

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