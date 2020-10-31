【陸金所上市】陸金所「8折」上市　香港神秘富豪賺78億成大贏家

▲ 陸金所八折上市，神秘香港富豪24日賺78億。

平安 （02318） 旗下陸金所（美：LU）美股低調掛牌，上市後市值約330億美元，為迄今最大中概股IPO，但相比上市前的估值低近2成。陸金所上市也製造富豪，一位香港神秘的富豪成為最大贏家，賺逾10億美元（78億港元）。

內地加強對P2P監管，以P2P起家的陸金所不得不縮減規模，另尋發展道路，惟依然受資本的青睞。陸金所上市前的最近一輪股權融資在2018年，當時投後估值達到394億美元，胡潤今年1月發布的《2019胡潤中國500強民營企業》，陸金估值高達404億美元。

陸金所IPO發行價為每股13.5美元，按此計算，集資最多23.6億美元（無綠鞋），掛牌後的市值將達330億美元，換言之較上市前的估值，打了「8折」上市。

陸金所上市 彤叔友好賺78億

上市後平安集團及平安管理層成為最大贏家，但除平安系之外，鄭和資本董事長兼創始人羅肇華成為大贏家。據招股書顯示，羅肇華持有上市前的陸金所3.4%的股權（約合7568萬ADS），按照發行價計算價值約10億美元（約78億港元）。

羅肇華又是誰？網上傳羅肇華有「超級富豪財務軍師」之稱，是高盛首批訓練出來，專為華人超級富豪服務的私人銀行家，與鄭裕彤、李兆基、郭德勝、郭鶴年、劉鑾雄等香港富豪交往甚密。

公開資料顯示，其在高盛工作多年，曾主導戴姆勒對三菱汽車公司30億美元收購案、為平安增持深發展銀行籌集25億美元。在成立鄭和資本後，羅肇華仍在平安集團旗下陸金所、平安好醫生 （01833） 擔任董事。去年12月，羅肇華曾一口氣減持平安好醫生2250萬股套現12.76億港元。

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