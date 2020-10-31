【聖誕節】新都會廣場聖誕冬日童話祭　4大迪士尼角色現身兼日本直送精品

▲ 新都會廣場將於11月20日起至明年1月3日，呈獻以４大迪士尼經典童話故事角色為主題的「聖誕冬日童話祭」。（新都會廣場提供圖片）

聖誕節即將到臨，葵芳新都會廣場將於11月20日起至明年1月3日，呈獻以４大迪士尼經典童話故事角色為主題的「聖誕冬日童話祭」，包括富貴貓、獅子王、小飛象及小鹿斑比的４大打卡位，更設期間限定店，網羅日本直送迪士尼精品。

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打卡位包括長逾13米由小鹿斑比、小飛象和富貴貓組成的3座大型裝置，更有漫天星燈連成一線。其次有小飛象帶同其老鼠好友提摩太和帳篷，旁邊有木系聖誕樹高達5米，掛滿霓虹角色燈牌及各式各樣閃爍飾物。打卡位3有富貴貓Marie以巨型頭像出現在大型聖誕球屋上面。最後座落在露天廣場的另一端是獅子王的聖誕場景，圓拱型的裝置繋上橙色絲帶，背後有發光太陽燈球。

為滿足一眾迪士尼粉絲，商場於3樓特設期間限定店，店內不少精品是獨家推出或由日本直送。除了富貴貓、獅子王、小飛象及小鹿斑比精品外，米奇和米妮、唐老鴨的精品亦會「現身」期間限定店。

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責任編輯：朱悅瀅