【陸金所】螞蟻上市觸礁後陸金所股價爆升　美股爆升4成

兩大金融科技股阿里巴巴 （09988） 的螞蟻集團 （06688） 與平保 （02318） 旗下陸金所（美：LU）相爭，投資界大多數向螞蟻集團傾斜，於是陸金所搶先一步於美股亮相，但熟料螞蟻上市突遭觸礁，震驚全球資本界。陸金所儘管8折上市，但股價隨螞蟻集團IPO擱淺之後大漲，11月5日美股收漲逾9%，6日股價推升近18%，計及今日（9日）美股盤前大漲逾12%，累升約41%。陸金所盤前現升9%，現價報17.82美元。

同為矚目的金融科技獨角獸，兩者難免會被投資界進行一番比較，兩家公司在用戶構成和科技轉型方面有明顯的區別。陸金所CEO計葵生早期接受內地傳媒採訪時表示「現在上市是一個好的時間點」，並透露陸金所走不一樣的發展道路，與螞蟻集團不可比。

螞蟻用戶數量取勝 陸金所客戶則更富有

截至今年6月30日，陸金所的財富管理平台註冊用戶數達4470萬人，活躍投資客戶1280萬人。螞蟻集團理財科技服務平台的用戶人數超過了5億。

背靠平安集團，陸金所的財富管理業務中，人均用戶持有資產規模為2.93萬元（人民幣，下同），是螞蟻集團平均每用戶8000元資產的3倍多。陸金所可以接觸到平安集團約2.1億金融服務客戶，其中不少人是小企業主，中產階級和富有的投資者。

螞蟻在科技研發、科技人才的投入更勝一籌

科技投入方面，2019年，螞蟻集團研發費用達106億元、相當於營收的8.8%；陸金所在技術方面支出19.5億元，相當於營收的4.1%。

截至今年6月30日，螞蟻集團有超過1.6萬名員工，其中超過64%是技術研發人員，同期陸金所擁有84830名全職員工，其中技術研發員工人數為1252人，佔比1.5%。

陸金所走差異化道路 做中上階層客戶長期理財投資

螞蟻集團針對小額的消費貸款，其特點是客戶可多達幾億，貸款基本集中於小額貸款及短期貸款。

計葵生接受內地媒體採訪時稱，陸金所旗下貸款平台主要針對中小企業主、中上客戶階級，為其提供對應的風控管理模式，以及數據使用路徑，「做比較專、比較深的服務」。公司客戶的貸款目的是企業用途，有一半客戶的資金超過數十萬元，用作長期理財投資。

平安普惠董事長趙容奭認為，目前大額信貸市場還是「藍海」，公司在這方面沒有看到直接的競爭。公司超過7成的客戶有大額借貸的需求，經常需要超過幾十萬的經營性貸款，而從互聯網金融最多借到數千元。

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編輯：陳華