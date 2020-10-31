  • 23°C
香港時間 : 20201031日 (六) 18:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美團招募應屆畢業生 網傳年薪33萬元起最高達55萬元

理財智慧 17:31 2020/10/31

分享：

內地互聯網公司開起的薪資愈來愈高，引起舊員工的不滿。一篇《網傳美團今年應屆生年薪 35w+，嚴重倒掛老員工，為什麼互聯網大廠校招的薪資一年比一年高？》的文章中指，美團（03690）開始了2021年的校園招募計劃，其為應屆畢業生開出最低月薪由1.8萬元人民幣（約2萬港元）至最高3萬元人民幣(約3.4萬港元)，較去年大幅增加，引起網民熱議。

文章指，今年美團給2021屆應屆畢業生校招分為3種職位，分別是算法方向、後台開發方向及產品方向，每個職位有3檔薪酬，當中最高薪酬為算法方向職位（人民幣）：2.4萬元-2.7萬元-3萬元（人民幣）；其次為後台開發方向職位：2.1萬元-2.4萬元-2.7萬元（人民幣）；最低為產品方向職位：1.8萬元-2萬元-2.5萬元（人民幣）。

值得留意是，按文章說法，美團每年薪酬以16個月計算，換言之算法的最高檔總計每年48萬元人民幣（約55萬港元），相比去年算法最高檔的35萬元人民幣，整整多了13萬元人民幣，平均到每個月來看，增加了1.08萬元人民幣。

圖片來源：量子位公衆號

應屆畢業生的薪資之高引起老員工不滿，在內地職場社交平台「脉脉」中有美團員工大吐苦水，表示「2018年屆入職，工資被畢業晚三年的倒挂（超越），真是太＊＊了」

至於其他內地互聯網公司，據專門服務互聯網行業的「拉勾網信息」顯示，其應屆生招聘的薪資越來越高，阿里巴巴（09988）的開發工程師，年薪在30萬到48萬元人民幣之間；騰訊（00700）年薪在24萬到84萬元人民幣之間；字節跳動薪資最為吸引，其算法職位最高可以高到72萬元人民幣，且只要求本科以上學歷。

事實上，據內媒統計數據指出，2018年以來，內地互聯網企業給應屆畢業生開出的年薪普遍30萬元人民幣左右起（大部分爲碩士學歷），優秀人才可以突破35萬元人民幣甚至更高。至於本科生則25萬元以下較多，皆普遍高於2017年及之前的應屆生薪資。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

上一篇文章

日本航空業崩潰 全日空日航料同錄過千億赤字

下一篇文章

【螞蟻IPO】恒指公司改例 螞蟻集團上市10日即可被納入國指
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【樓市現象】上車客愈戰愈勇 年青人冇睇樓豪斥968萬購全‧城滙兩房
【樓市現象】上車客愈戰愈勇 年青人冇睇樓豪斥968萬購全‧城滙兩房
心急業主趕出貨　低市價一成放盤都未夠　再減價150萬
心急業主趕出貨　低市價一成放盤都未夠　再減價150萬
【樓市現象】買家鬥快入市 80後夫婦睇樓一次購淘大 麗晶花園放盤5個鐘即獲承接
【樓市現象】買家鬥快入市 80後夫婦睇樓一次購淘大 麗晶花園放盤5個鐘即獲承接
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩