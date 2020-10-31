美團招募應屆畢業生 網傳年薪33萬元起最高達55萬元

內地互聯網公司開起的薪資愈來愈高，引起舊員工的不滿。一篇《網傳美團今年應屆生年薪 35w+，嚴重倒掛老員工，為什麼互聯網大廠校招的薪資一年比一年高？》的文章中指，美團（03690）開始了2021年的校園招募計劃，其為應屆畢業生開出最低月薪由1.8萬元人民幣（約2萬港元）至最高3萬元人民幣(約3.4萬港元)，較去年大幅增加，引起網民熱議。

文章指，今年美團給2021屆應屆畢業生校招分為3種職位，分別是算法方向、後台開發方向及產品方向，每個職位有3檔薪酬，當中最高薪酬為算法方向職位（人民幣）：2.4萬元-2.7萬元-3萬元（人民幣）；其次為後台開發方向職位：2.1萬元-2.4萬元-2.7萬元（人民幣）；最低為產品方向職位：1.8萬元-2萬元-2.5萬元（人民幣）。

值得留意是，按文章說法，美團每年薪酬以16個月計算，換言之算法的最高檔總計每年48萬元人民幣（約55萬港元），相比去年算法最高檔的35萬元人民幣，整整多了13萬元人民幣，平均到每個月來看，增加了1.08萬元人民幣。

▲ 圖片來源：量子位公衆號

應屆畢業生的薪資之高引起老員工不滿，在內地職場社交平台「脉脉」中有美團員工大吐苦水，表示「2018年屆入職，工資被畢業晚三年的倒挂（超越），真是太＊＊了」

至於其他內地互聯網公司，據專門服務互聯網行業的「拉勾網信息」顯示，其應屆生招聘的薪資越來越高，阿里巴巴（09988）的開發工程師，年薪在30萬到48萬元人民幣之間；騰訊（00700）年薪在24萬到84萬元人民幣之間；字節跳動薪資最為吸引，其算法職位最高可以高到72萬元人民幣，且只要求本科以上學歷。

事實上，據內媒統計數據指出，2018年以來，內地互聯網企業給應屆畢業生開出的年薪普遍30萬元人民幣左右起（大部分爲碩士學歷），優秀人才可以突破35萬元人民幣甚至更高。至於本科生則25萬元以下較多，皆普遍高於2017年及之前的應屆生薪資。

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