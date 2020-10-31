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【百事新品】百事可樂無糖Pepsi Black登場　超市售21.5元4罐

商業 17:05 2020/10/31

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百事可樂於香港正式推出百事可樂無糖Pepsi Black，即日起於各大超級市場、便利店及各零售點發售。（百事可樂提供圖片）

百事可樂於香港正式推出百事可樂無糖Pepsi Black，即日起於各大超級市場、便利店及各零售點發售，容量為330 毫升，便利店的建議零售價為每罐9元，超級市場則為4罐裝售21.5元。

【麥當勞優惠】麥當勞1元大汽水回歸　15元買火腿扒芝蛋飽配汽水

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百事可樂無糖Pepsi Black以突破框架黑色時尚格調的細長罐裝外型登場，展現出型格又敢於自我的態度。Pepsi Black口感跟百事可樂一樣，而且是無糖和無卡路里，喝起來更加零負擔。

宣傳方面，Pepsi Black以全新廣告詮釋「敢我所感」的年輕態度，並宣布亞洲演唱組合BLACKPINK四位成員Jisoo，Jennie，Rosé和Lisa，成為其品牌全新亞太區（目前包括大中華區，越南，泰國，菲律賓）代言人。

【MOS Burger外賣新包裝】MOS Burger推Waku Waku漢堡套餐　58元嘆齊薯條雞塊汽水

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

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