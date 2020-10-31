【百事新品】百事可樂無糖Pepsi Black登場　超市售21.5元4罐

▲ 百事可樂於香港正式推出百事可樂無糖Pepsi Black，即日起於各大超級市場、便利店及各零售點發售。（百事可樂提供圖片）

百事可樂於香港正式推出百事可樂無糖Pepsi Black，即日起於各大超級市場、便利店及各零售點發售，容量為330 毫升，便利店的建議零售價為每罐9元，超級市場則為4罐裝售21.5元。

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百事可樂無糖Pepsi Black以突破框架黑色時尚格調的細長罐裝外型登場，展現出型格又敢於自我的態度。Pepsi Black口感跟百事可樂一樣，而且是無糖和無卡路里，喝起來更加零負擔。

宣傳方面，Pepsi Black以全新廣告詮釋「敢我所感」的年輕態度，並宣布亞洲演唱組合BLACKPINK四位成員Jisoo，Jennie，Rosé和Lisa，成為其品牌全新亞太區（目前包括大中華區，越南，泰國，菲律賓）代言人。

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責任編輯：朱悅瀅