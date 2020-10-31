【螞蟻IPO】恒指公司改例 螞蟻集團上市10日即可被納入國指

恒指公司周五發新聞稿公布，在恒生中國企業指數（國指）新增快速納入機制，幾可肯定是為史上最大IPO螞蟻集團（新上市編號：06688）鋪路入指數，意味着螞蟻集團或上市後第10個交易日收市後，便能加入國指，連同恒生綜合指數及科技指數的快速納入機制（皆是是次國指改制相似，上市交易日後即可納入指數），螞蟻集團最快可於11月18日收市時，同時被納入恒生中國企業指數、恒生科技指數和恒生綜合指數。

螞蟻集團周五（10月30日）結束招股，獲近147萬人認購，創本港歷來集資紀錄。螞蟻上市總市值達2.43萬億港元，僅次於阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700）。是次國指改制，容許新上市大型企 業提前在定期檢討周期以外納入指數，新機制即時生效。 新上市之大型內地企業，倘若其首個交易日收市後之總市值在現有恒生中國企業指數成份股中排名前 10，該新股⼀般於上市後的第10個交易日收市後被加入指數。

現有成份股將不會因快速納入機制而被剔出，指數成份股數目將於下次定期指數調整時重設為50。

今年兩大巨型新股，思摩爾國際(6969)及農夫山泉(9633) 分別在上市後第9日(7月22日)在上市後1日(9月9日) ，被恒指公司宣佈於將其納入綜指。

至於恒生指數，恒指快速納入機制要求，需有3個月最短的上市時間要求，意味螞蟻集團最快要在明年2月5日後的恒指季檢，才有望納入恒生指數。屆時有望與美團（03690）同時納入恒指。同時，上次季檢時，恒指公司表示會在6個月內提出優化恒指的方案，包括增加成分股數目。

同時兩大國際指數公司，MSCI及富時皆有意快速納入螞蟻於其指數內。據外媒消息，MSCI考慮將螞蟻集團IPO納入快車道，把其H股股票納入MSCI中國指數、A股則納入MSCI中國A股指數。根據MSCI的指數編撰方法，一旦進入快車道，相關股票可在上市後10個交易日後進入相關指數。

而富時羅素則發布消息表示，根據其指數編撰規則，預計螞蟻集團H股可經快車道進入富時羅素全球指數，包括富時羅素全球全市值指數、富時羅素新興市場指數等，估算螞蟻H股在富時羅素新興市場指數中佔比有望達0.2762%。一旦納入快車道，螞蟻H股可於上市交易5個交易日後進入相應指數。

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