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料赤字將超3000億元 陳茂波：不會推第三輪保就業計劃

環球政經 15:55 2020/10/31

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財政司司長陳茂波在電台節目《星期六問責》表明，政府不會推第三輪保就業計劃，但會推出針對性措施。

陳茂波指，政府已推出兩輪防疫抗疫基金，預計今個財政年度的綜合赤字將超過3000億元，要穩住經濟不能「一招了」，故政府不應再派錢。他又解釋指有國際組織提到，在疫情爆發初期應全面、大力推出不同措施，但當疫情稍稍受控時，紓緩措施應具針對性，否則會是很大的浪費。

他又認為，本港經濟正在谷底整固，盡快與內地通關，相信對香港經濟有莫大的幫助。

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