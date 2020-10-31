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【酒吧優惠】逸東酒店酒吧Flower Years辦啤酒節　設本地啤期間限定優惠

商業 16:00 2020/10/31

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Flower Years將於整個11月期間，供應一系列5款Gweilo鬼佬的皇牌手工啤酒，以75折優惠價發售（每枝50元）（Flower Years提供圖片）

逸東酒店Eaton HK Food Hall內的半露天酒吧Flower Years，為了讓更多人認識並品嚐手工啤酒的特色，由11月起舉行首個「好Local啤酒節」，每個月均與不同本地啤酒品牌合作，同時於露天位置帶來音樂表演，並帶來期間限定優惠。

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Flower Years將於整個11月期間（由11月2日開始），獨家推出Gweilo鬼佬釀造的期間限定生啤Hazy IPA（每杯65元）及麥香濃厚的Pale Ale（每杯50元）。Flower Years更供應一系列5款Gweilo鬼佬的皇牌手工啤酒，以75折優惠價發售（每枝50元）。另外，客人只需購買任何3枝Gweilo鬼佬啤酒，即可免費獲得330毫升的Gweilo鬼佬自家啤酒杯1個；購買3杯Gweilo鬼佬生啤，則可獲得500毫升啤酒杯1個。

11月5日及19日下午6時至8時，Flower Years與Gweilo鬼佬更會擕手舉行免費啤酒試飲活動，並請來本地街頭音樂家進行表演，讓客人可於露天環境下享用手工啤及欣賞音樂表演。Flower Years更預告12月將與本地釀酒廠麥子合作，並推出多重優惠。

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責任編輯：朱悅瀅

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