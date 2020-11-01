【名人豪宅】碧咸收Netflix1.6億拍紀錄片　倫敦建「貝金漢宮」與威廉王子為鄰

美國串流平台Netflix（美：NFLX）網羅巨星名人毫不手軟，據報開出1.6億港元的高價片酬簽下碧咸（David Beckham）與「辣妹」老婆維多利亞（Victoria Beckham）拍家庭紀錄片集，並跟拍碧咸一家日常生活。除皇室以外，英國最矚目就是碧咸夫婦一家，有網友戲言碧咸人生三大愛好：足球、剪頭、買豪宅！大家相當好奇Netflix節目會在碧咸哪處豪宅拍攝，猜測撈金後會否再置業？

碧咸夫婦吸金能力一流，身家被指3.35億英鎊（約32.3億港元），同樣買樓能力大家有目共睹，在英國、美國均置有豪宅。

馬雲白加道豪宅冠絕亞洲，按此看【下一頁】

馬雲副手蔡崇信豪宅與其為鄰，按此看【下一頁】

倫敦「貝金漢宮」價值5億 與威廉王子為鄰

其中最著名是碧咸於2013年耗資3100萬英鎊（約3.1億港元），購入位於 倫敦的頂級富人區Holland Park的豪宅，就在肯辛頓宮隔離，與好友威廉王子成為鄰居。

另外，碧咸還 斥資800萬英鎊（約 8029萬元 ）進行一番豪華裝修，新豪宅被媒體稱為「 貝金漢宮 」，現總價值 達5000萬英鎊（約5億港元）。

按圖看碧咸一家豪宅生活

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邁阿密1.8億頂層複式豪宅 配樓頂停機坪

碧咸夫婦晉升頂級名流，與外交官和中東王室的成員們等權貴、富豪為鄰，奢華的生活令人艷羨。但夫婦二人仍在世界各地置業，今年4月被爆購入美國邁阿密One Thousand Museum項目的豪宅，價值2400美元（1.86億港元），一向喜歡買樓付全款的碧咸夫婦竟然要貸款買入。有網友有猜測，這次Netflix開出的片酬剛好可以還清按揭。

按圖看邁阿密豪宅頂級配置

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編輯：陳華