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【SOGO優惠】SOGO 35周年賞Part 2　美妝護膚時尚服飾低至34折

商業 13:35 2020/10/31

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「SOGO 35周年賞」Part 2將於11月4日至17日舉行，銅鑼灣店及尖沙咀店的美妝護膚、時尚服飾、家品及Freshmart食品，均有優惠。（SOGO提供圖片）

「SOGO 35周年賞」Part 2將於11月4日至17日舉行，銅鑼灣店及尖沙咀店的美妝護膚、時尚服飾、家品及Freshmart食品，均有優惠。

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美妝護膚品低至４折，包括尖沙咀店11月5日售賣的ESTÉE LAUDER微精華原生液套裝，原價1,938元，現售765元；銅鑼灣店11月4日售賣的SK-II鑽光緊緻護膚套裝，原價4,814元，現售3,850元，限量120件。

時尚服飾更低至34折，銅鑼灣店11月5日帶來kate spade NEW YORK Amelia系列真皮鏈條手袋，原價4,100元，優惠價1,390元，限量40件。11月4日帶來MICAHEL KORS精選真皮手袋，原價4,700或4,500元，優惠價1,880或1,500元。

家品包括TOSHIBA MV-TC26TF 26L四合一多功能氣炸烤焗爐1,824元、LE CREUSET 25cm橢圓形琺瑯鑄鐵鍋1,300元、Tefal SE9285陶瓷暖風機598元的優惠。

Freshmart食品則有北海道帶子刺身3S 500g、日式蒲燒巨鰻、江井𡻅酒造威士忌梅酒/白蘭地梅酒500ml等的優惠。

此外，崇光銅鑼灣店及尖沙咀店指定樓層購物可享現金券回贈及換購優惠；於崇光網上商店SOGO eStore購物，更可賺取高達90,000額外積分。SOGO Rewards會員更可以低至2折積分及單一購物滿2,500元之發票兌換POINTASTIC特選限量貨品。

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責任編輯：朱悅瀅

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