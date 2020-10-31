【保就業計劃】陳茂波：無意推第三輪保就業計劃　本港經濟谷底整固、冀與內地通關加入「內循環」

▲ 財政司司長陳茂波指，不會推第三輪保就業計劃。

財政司司長在電台節目《星期六問責》表示，政府不會推出第三輪保就業計劃，現階段最重要是重啟經濟，不應再用全面及沒有針對性的措施刺激經濟，否則會造成很大浪費，並表示會考慮縮減「派糖措施」。

穩住經濟要審慎行事 考慮縮減「派糖措施」

第二輪保就業計劃即將結束，陳茂波指，政府不會推出第三輪保就業計劃，解釋指有國際組織提到，在疫情爆發初期應全面、大力推出不同措施，但當疫情稍為受控時，紓緩措施應具針對性，否則造成很大浪費。

對於有意見認為政府應該再派錢，陳茂波稱，政府已推出兩輪防疫抗疫基金、預計今個財政年度的預計綜合赤字達到超過3千億元，要穩住經濟不能「一招了」，需要審慎行事。被問到財政預算案會否縮減「派糖措施」，陳茂波回應指，現時討論仍言之尚早，但這是其中一個需要考慮的方向。

本港經濟正在谷底整固 冀盡快與內地通關

政府估計本港第3季本地生產總值按年實質下跌3.4%，跌幅比第2季顯著收窄5.6個百分點。陳茂波回應，本地經濟正在谷底整固，主要依賴的「三頭馬車」中，進出口貿易大幅改善，本地消費的跌幅縮窄，市場對固定資產投資則持觀望態度。

他稱，估計內地明年經濟增長若達到預期的7%至8%，以及盡快與內地通關，加入內地「內循環」相信對香港經濟有大的助力。

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編輯：陳華