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【iBond 2020】陳茂波：iBond反應好或再加推　新一批銀色債券息率將較iBond略高

即市財經 12:34 2020/10/31

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財政司司長陳茂波表示，政府無意推第三輪保就業計劃，穩經濟需審慎行事。

財政司司長陳茂波今日（31日）在電台節目表示，iBond（通脹掛鈎債券）反應不錯，下星期將會截止認購，若屆時反應好可以考慮再加推。完成iBond之後，考慮在年底前推出新一批銀色債券，根據以往經驗，相關債券的最低息率會較iBond略高。

陳茂波贊成政府發行債券作投資，包括交通基建等。他稱，因為會有比派發利息更好的收入，但不贊成債券用作籌錢、支持經常性開支，認為會失去財政紀律，動搖市場對貨幣的信心，又擔心政府在赤字後發行債券，會導致「亂使錢」。

他強調，政府要「應使則使」，指未來政府的收入會減少，包括賣地收入等，而若疫情反覆，經濟復蘇亦要一段時間，社會需要獲得的幫助會多、需求亦會加大，所以政府要採取謹慎態度，現時最重要是重啟經濟。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】

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編輯：陳華

經濟 財政預算案 陳茂波 財政司 經濟內循環 保就業 防疫抗疫基金

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