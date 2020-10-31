【萬聖節】D2 Place呈獻萬聖節市集　商戶PowerPlay Arena兼推扮鬼扮馬之夜

▲ D2 Place商場內的遊玩基地PowerPlay Arena，亦有萬聖節限定活動。（D2 Place提供圖片）

今日是萬聖節，還未想到節目？D2 Place本周市集以萬聖節作主題，當中包括一期的《藍：月》及二期的《SOHO MARKET 我們的小時候市集》，還有商場內的遊玩基地PowerPlay Arena，亦有萬聖節限定活動。

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《藍：月》市集檔攤包括egao.craft售賣以花為主題的飾物、Dreamzhk售賣花蠟片。《SOHO MARKET 我們的小時候市集》檔攤包括cravis handmade shop售賣萬聖節南瓜耳環。

至於PowerPlay Arena，有扮鬼扮馬之夜，只要在今晚穿著萬聖節裝打扮，便可以免費獲20個電子代幣，新朋友like facebook和instragram更可以額外獲20個免費電子代幣，還預備了一份神祕大獎送給扮得最出色的參賽者。玩樂過後可以享用「鬼咁好玩套餐」，包括Lineup Hotdog肉醬熱狗和香濃南瓜湯。

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責任編輯：朱悅瀅