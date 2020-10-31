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【TikTok拆骨】 美國地方法官阻商務部對TikTok執行禁令

即市財經 12:01 2020/10/31

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美國法官阻止商務部TikTok禁令。

據外電報道，美國費城地方法院法官Wendy Beetlestone下令，阻止早前商務部原訂於11月12日起對TikTok執行的禁令，該令禁止TikTok於美國營運，並禁止手機應用程式商店停止TikTok下載。

較早時，美國首都華盛頓法官Carl Nichols也下達同類命令，Nichols將於11月4日，聆訊11月12日所頒發的禁令。

TikTok表示對法官有關決定感到鼓舞。TikTok早些時候指出，商務部限制其於美國進行數據分享、內容傳送及其他技術交易，等同禁止平台在當地運作。

而該觀點被Beetlestone接納，故下令阻止商務部的禁令，因為相關禁令會扼殺全球擁有7億個用戶，其中美國有1億個、每日活躍用戶多達5000萬個的平台。

美國商務部未有回應傳媒相關查詢。

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編輯：陳華

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