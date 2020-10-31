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愛琴海7級地震 土耳其希臘共23死逾800傷

環球社會熱點 10:51 2020/10/31

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愛琴海發生強度7級的淺層地震，土耳其及希臘兩個愛琴海國家的死亡人數增至23人，800多人受傷。土耳其沿岸的第三大城巿伊茲密爾（Izmir），有多達20座建築物倒塌。多支拯救隊於17個建築物倒塌現場，通宵搜索生還者，又派出直升機在上空協助。

地震同時觸發迷你海嘯，東部沿岸地區有海水湧上岸邊，多處嚴重水浸，有居民形容水浸造成的破壞比地震更嚴重。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，事發後12小時，土耳其錄得196次餘震，有23次強度高過4級，當局擔心會有已受損的建築物倒塌。

土耳其災難及緊急管理局表示，地震於當地造成21人死亡，709人受傷。

今次地震於希臘時間下午1時51分發生，震央位於薩摩斯島東北偏北約13公里，震源深度10公里，屬於淺層地震。土耳其災害與應變管理中心指，地震強度是6.6級，歐洲地中海地震中心與美國地質勘探局，分別錄得6.9級及7級。

希臘亦有2人死亡，最少19人受傷，有4.5萬人口的薩摩斯島（Samos），兩名少年被倒塌的牆壁壓死。總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）形容，文字無法描述失去孩子的感受。

土耳其及希臘災情組圖

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責任編輯：嚴智勇 

災難 希臘島嶼 希臘 土耳其 海嘯 地震

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