【美股收市】科網領跌蘋果瀉6% 納指挫逾2.4% 道指跌幅收窄

美國總統大選將於下周二（11月3日）舉行，結果難料，加上歐美疫情反彈，投資者憂慮新一輪紓困方案談判破裂，美股周五延續跌勢，道指曾瀉515點，尾段跌幅顯著收窄，納指仍挫逾2.4%。滙市避險情緒升溫，美元升至4周新高。

道指收市跌157點，報26501點。標指及納指分別挫1.21%及2.45%，收報3269點和10911點。道指與標指本周累挫6.5%和5.6%，納指挫超過5%，均為3月以來最大單周跌幅。

科網股暴跌，蘋果（美︰AAPL）、亞馬遜（Amazon 美︰AMZN）、Facebook（美︰FB）等科技巨頭公布業績後，股價下挫5.5%至6.5%，Twitter（美︰TWTR）用戶人數顯著放緩，股價挫近20%。惟Google母公司Alphabet上季多賺6成，股價逆市向好。

蘋果為表現最差的道指成份股，截至9月底止第四財季大中華地區單季收入跌29%，創6年來新低。今年新iPhone較往年更遲發布，令整體iPhone銷售額按年跌21%，至264.4億美元。蘋果股價跌近6%。

美國疾控中心(CDC)公布，結束為期8個月的禁航措施，下月起實施郵輪「有條件航行指令」(Conditional Sailing Order)，取代原有禁止郵輪泊港的命令。郵輪股造好，嘉年華(Carnival)和Norwegian Cruise Line股價升半成。

美滙指數先跌後穩，尾段報94.03。疫情持續惡化，市場擔憂原油需求將長期低迷，紐約期油收跌逾1%，報35.79美元，10月累跌約11%。倫敦布蘭特期油收跌0.5%，報37.46美元。

數據方面，密歇根大學10月美國消費者信心指數終值為81.8，高於預期的81.2。美國9月個人消費支出(PCE)物價指數按月上升0.2%，按年升1.4%符預期；個人支出按月增1.4%、個人所得按月亦增0.9%，皆勝預期。

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責任編輯：柯志宏