【美股戰報】科技巨企暴瀉！美國三大指數齊創3月來最大周跌幅

美國大選臨近，加上歐美爆發第二波疫情，市場避險情緒高漲，不確定性憂慮加深，在恐慌情緒主導下，美國三大指數齊齊重挫。周五（10月30日）道指跌0.58%，報26501.60點，納指收跌2.45%，報10911.59點、標普500指數跌1.21%、報3269.96點，均創下3月16日當周以來最大周跌幅。

其中，道指今周跌2032.32點或7.13%、標普500指數今周跌224.22或6.47%、納指今周跌693.94點或6.01%。

一眾重磅科技股業績表現不濟，拖累大市。推特（Twitter）每日活躍用戶數不及預期，重挫超20%；Facebook美國用戶下降，暴跌6.31%、蘋果大中華區業績差勁，跌5.6%，亞馬遜第三季獲利能力翻倍，但仍跌5.45%。FAAMG中，表現最好的是Google，周五逆市升3.43%，而微軟則跌1.1%。

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