日本大學研發機械手 尋找與愛人牽手感覺

日本有研究團隊研發機械手，握著「她」就有與愛人牽手散步的感覺!

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日本岐阜大學團隊近日成功研發一個擬真機械手，取名「走路的女朋友」（お散歩彼女 My Girlfriend in Walk）。當中加入多個技術，讓用家有真實牽手感覺 。

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機械手由智能電話、微電腦、壓力傳感器、膠片加熱器等設備組成。團隊先利用特別物料，製作機械手的肌膚，讓機械手摸起來有人體皮膚的柔軟性。手掌則裝有加熱器及夾有一塊濕布的凝膠材料，只要用家用力握實機械手，加熱器就會加熱香精濕布，水透過有細孔的凝膠材料模擬出人手出汗的感覺和溫度。

研究團隊又透過 AI 訓練並模擬機械手擺動幅度。機械手只要感受到用家握住手掌，壓力傳感器就會反應給予力度回饋，前臂亦帶有電動機軌道，會來回擺動讓用家感受到被拉動感覺。

機械手更會模擬人走路時的腳步聲，甚至是呼吸聲音，透過用家的智能電話發出聲響。

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