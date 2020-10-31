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日本航空業崩潰 全日空日航料同錄過千億赤字

股樓投資 17:40 2020/10/31

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據朝日新聞報道，旗下擁有全日本航空（ANA），日本最大航空公司全日空控股公司，2020財年（2020年4月至2021年3月）合併財報的淨利潤預期為虧損5100億日元（約377億港元），赤字額大大超過了至今為止最大的雷曼危機後的10年3月期的573億日元（約42億港元）紀錄。

全日空控股表示，向銀行簽署了借入總額4000億日元（約296億港元）的後償貸款的合同，並退役35架客機及延遲購買兩新客機。同時擬透過凍結招募的方式，裁減3500個職缺。全日空控股旗下擁約300架客機，集團的工作人數約4萬6千人。

同時，日本另一航空公司，日本航空公司（Japan Airlines ）發聲明指，因為疫情關係，營運受到空前的衝擊，預估本年度淨虧損超過2400億日圓（約177億港元）。日本航空在今年4至9月的半年度淨虧損1610億日圓（約119億港元），去年同期則獲利542億日圓（約40億港元）。公司亦決定明年停止招募員工。

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