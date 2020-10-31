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逾8500萬人提前投票 美國大選勢創百年來最高投票率

環球政經 04:39 2020/10/31

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距離美國總統選舉還有4日，根據美國大選數據追蹤網站「美國選舉項目」（U.S.Elections Project）的周五（10月29日）最新數據，已經有逾8500萬美國人提前為選舉投票，當中郵寄選票約5474萬人，親身投票的則有約3000萬人，美聯社報道預測，這次選舉將創下自1908年以來的最高投票率，當年的投票率為65.4%。

據其數字顯示，到目前為止，民主黨投票的人數超過了共和黨人，約1900萬民主黨人已投票，而共和黨人則有約1200萬。美國選民總數約1億5千萬，2016年大選共獲1.36億張總選票。

【美國大選】特朗普2016年致勝關鍵 甚麽是「選舉人團」制度？【下一頁

據該組織稱，其中美國人口最多的三個州-加利福尼亞，德克薩斯州和佛羅里達州有超過2500萬張選票已提前投入選箱。

而競逐連任的總統特朗普和民主黨候選人拜登周四（29日），先後到關鍵搖擺州份佛羅里達州的坦帕市（Tampa）拉票。特朗普吹捧美國的第三季經濟增長強勁，表明反對再實施封鎖措施。而拜登則批評特朗普傳播分歧與對立。

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