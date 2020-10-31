【美股焦點】科網股暴跌　蘋果跌近6%、Twitter暴瀉2成　一文看清市場觀點及最新消息

▲ 四大科技股公布業績後，僅Alphabet股價能企穩。

美國大型科技股公布業績後，周五（30日）美股暴跌。事實上，此前於周四（29日）公布業績的「FAAG」等科技企業，在盈利及收入上多數好過市場預期，但在業績後卻暴跌。瑞銀資產管理宏觀資產配置策略主管Evan Brown認為，這種情況或意味着這些股票的估值已見頂。

Evan Brown直言︰「正如我們從這些大公司一些業績引發的反應中看到的那樣，超出預期也不足以讓這個市場滿意，我認為這可以說明其中很多股票的估值已經到頂了。」

焦點科技股業績後股價表現︰

Twitter

Twitter（美︰TWTR）股價大跌兩成，主要是因為其第三季用戶增長令人失望。其第三季度集團可變現每日活躍用戶（mDAUs）增至1.87億，按季增加100萬，按年升29%，惟遠低於市場預期的1.95億。

雖然其收入及盈利超出了分析師的平均預期，但顯然市場對其未來增長前景的信心已大受打擊。

蘋果

蘋果（美︰AAPL）股價大跌近6%，該公司上季大中華地區單季收入跌29%至79.5億美元，創6年來新低。此外，今年新iPhone較往年更遲發布，令整體iPhone銷售額按年跌21%，至264.4億美元。該公司截至9月底止第四財季收入為647億美元；每股盈利73美仙，好過市場預期的71美仙。

Bernstein分析師Toni Sacconaghi表示，iPhone銷售收入必須今季或明年首季，錄得增長兩位數的按年增長，才能夠重獲投資者青睞。

Facebook

Facebook（美︰FB）上季純利按年增長29%，達78.5億美元。不過，由於其北美活躍用戶由第二季1.98億下跌至1.96億，拖累股價早段曾挫●%。

雖然Facebook股價暴跌近7%，但投資銀行Needham & Company未有過太看淡Facebook。該行報告指，在全球範圍內，由於疫情封鎖措施，面對面的社交時間減沙，因此令FB每天使用量增加，可以使其受益匪淺。

亞馬遜



亞馬遜（美︰AMZN）股價下跌逾4％。亞馬遜預期第四季度的銷售額將在1120億美元至1210億美元之間，按年增長約28％至38％；略低於市場預期1123億美元。更重要的是，投資者關注的整體物流的成本支出第三季大增57%，至151億美元；加上防疫開支增加至40億美元，反映其主要成本的增幅大於收入。

摩根大通報告指，亞馬遜對於網絡的投資增加，並且疫情帶來的額外成本仍在上升，對新一季盈利感到擔憂。但該行認為，隨着網購因疫情而加速普及，這些投資應會帶來更大的增長。

Google

Google母公司Alphabet（美︰GOOGL）逆市升逾4%，其上季盈利按年升59%至112.5億美元。

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編輯︰侯景成