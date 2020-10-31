超越Apple！ 小米第3季手機出貨量位居全球第三

國際市場研究機構IDC，周四發布的全球手機市場數據顯示，第三季小米（01810）智能手機出貨量大增45%，達到4,710萬部，而Apple的iPhone出貨量達4,160萬支，按年減10%，令小米 以13.1％的市佔率和42.0％的增長首次擊敗 Apple（ 市佔率11.8 ％），躍居全球第三，僅次於第一名的三星（ 市佔率22.7 ％）及位列次席的華為（ 市佔率 14.7％）。

據報告指出，小米強勁的銷售數據，得益於 印度市場的強勁增長，以及在中國的持續強勢的影響力所致。小米在印度的手機銷量，在2020財年第三季度占其總銷量的53％，同時在當地的生產能力恢復到了疫前近85％水平。

同時 小米的低端產品組合，特別是Redmi 9系列，在印度和中國都表現良好。 小米還在中國推出了中檔Redmi K30 Ultra和高端MI 10 Ultra，進一步吸引了消費者的注意力。

另一中國公司vivo以3150萬台的出貨量重返前五名，同比增長4.2％， 市佔率 為8.9％。

▲ 2020年第3季度排名前5位的智能手機公司，全球出貨量，市場份額和同比增長（出貨量以百萬計）

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