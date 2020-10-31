超越Apple！ 小米第3季手機出貨量位居全球第三

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國際市場研究機構IDC，周四發布的全球手機市場數據顯示，第三季小米（01810）智能手機出貨量大增45%，達到4,710萬部，而Apple的iPhone出貨量達4,160萬支，按年減10%，令小米以13.1％的市佔率和42.0％的增長首次擊敗Apple（市佔率11.8％），躍居全球第三，僅次於第一名的三星（市佔率22.7％）及位列次席的華為（市佔率14.7％）。
據報告指出，小米強勁的銷售數據，得益於印度市場的強勁增長，以及在中國的持續強勢的影響力所致。小米在印度的手機銷量，在2020財年第三季度占其總銷量的53％，同時在當地的生產能力恢復到了疫前近85％水平。
同時小米的低端產品組合，特別是Redmi 9系列，在印度和中國都表現良好。小米還在中國推出了中檔Redmi K30 Ultra和高端MI 10 Ultra，進一步吸引了消費者的注意力。
另一中國公司vivo以3150萬台的出貨量重返前五名，同比增長4.2％，市佔率為8.9％。
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