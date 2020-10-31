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【美股焦點】Apple業績稍優於預期 惟股價仍大跌逾5%

環球政經 04:42 2020/10/31

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美國蘋果公司（Apple Inc.）周四（10月29日）公布2020年度第4季業績，其營收647億美元，每股盈餘（EPS）0.73美元，略勝於預期，但來自iPhone的營收則是低於預期，僅有264.4億美元，較去年同期減少16%，同時不提供2021財務預測指引，拖累盤後股價重挫逾5%，周五（10月30日）更被美股大盤拖累，股價大跌5.6%，報108.86美元。

雖然iPhone的營收因iPhone 12延期上市大減，不過，Mac與iPad銷售優於預期，Mac電腦銷售大為增長到90億美元，iPad貢獻68億美元，Apple Watch、AirPods及智慧喇叭等業務進帳79億美元，皆較去年成長，這多少彌補了iPhone銷售漏洞。

同時，上季Apple在美國、歐洲、日本及其他市場皆按年增長，惟大中華區的營收由去年的111億美元銳減到79億美元。

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