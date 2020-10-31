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【中概股】平保旗下陸金所首掛低開14%　跌幅迅速收窄

即市財經 00:21 2020/10/31

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陸金所正式登陸美股。

平保 （02318） 旗下陸金所（美︰LU）於美股掛牌首日低開，一度低見11.56美元，較IPO發行價13.5美元低14.4%。陸金所最新跌幅收窄至2.63%，報13.15美元。陸金所上市承銷商有2625萬股ADS配售權，若全部行使，陸金所總發行規模則將達到2.01億股ADS，集資額將增加至27.17億美元。

陸金所提交的文件顯示，截至今年6月30日，淨利潤為72.7億元人民幣，按年跌2.8%；淨利息收入升38%至29.9億元人民幣。平保為主要股東的滙豐  （00005）  、平保集團旗下的平安證券，與高盛、美銀證券、瑞銀及平安證券為主要承銷商。

陸金所控股此次融資將用以提升整體的運營效率，包括繼續加強技術基礎設施建設、技術研發、技術投資或收購、產品開發、銷售與營銷活動等方面。

相關文章︰【陸金所上市】陸金所美國招股集資183億港元　傳上限定價13.5美元（第三版）

【新股IPO】美證監下逐客令 陸金所赴美IPO與時間競賽?

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編輯︰侯景成

 

 

 

美股 中國平安（02318） 滙豐控股（00005） 中國概念股 IPO

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