【中概股】平保旗下陸金所首掛低開14%　跌幅迅速收窄

▲ 陸金所正式登陸美股。

平保 （02318） 旗下陸金所（美︰LU）於美股掛牌首日低開，一度低見11.56美元，較IPO發行價13.5美元低14.4%。陸金所最新跌幅收窄至2.63%，報13.15美元。陸金所上市承銷商有2625萬股ADS配售權，若全部行使，陸金所總發行規模則將達到2.01億股ADS，集資額將增加至27.17億美元。

陸金所提交的文件顯示，截至今年6月30日，淨利潤為72.7億元人民幣，按年跌2.8%；淨利息收入升38%至29.9億元人民幣。平保為主要股東的滙豐 （00005） 、平保集團旗下的平安證券，與高盛、美銀證券、瑞銀及平安證券為主要承銷商。

陸金所控股此次融資將用以提升整體的運營效率，包括繼續加強技術基礎設施建設、技術研發、技術投資或收購、產品開發、銷售與營銷活動等方面。

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編輯︰侯景成