【筍盤推介】 3房單位具品味靚裝修 外望翠綠山景 業主割愛減價200萬賣

樓市持續暢旺，換樓需求明顯增加，不少人換樓後追求更高質素的環境及生活空間，本港西半山一帶物業一向有不乏捧場客。由恒地發展，位於西半山干德道62G的帝豪閣，樓齡約24年，設有三幢住宅。屋苑由3幢物業組成，提供196個單位，設有住客會所。物業採一梯兩伙設計，單位實用面積逾900平方呎，內櫳十分闊落，加上屋苑一帶環境清幽，私隱度較高。



是次介紹的單位為於A座低層2室，實用面積959平方呎，屬3房套房間隔，業主原叫價2,500萬元，現減價200萬元，以2,300萬元放售，實用面積呎叫價為23,983元。位於同座992平方呎單位，以2,700萬元放售，上述放盤較同類放盤平7%。單位雖然位於低層，但仍外望翠綠景色，感覺舒暢，而且單位窗門較大，十分光猛。單位另一個賣點，是單位間隔四正闊落，備有具時尚感的靚裝修，買家購入單位可不需另花金錢裝修。

放盤詳細資料如下：

物業地址: 西半山帝豪閣 A座低層2室 (物業編號:BW00575450) 實用面積： 959平方呎 間隔： 3房1套 叫價： 2,500萬-->2,300萬元（減價200萬元；即減8%） 賣點： 業主原叫價2500萬元, 現減價200萬元，交吉放售

同座992呎單位放售2700萬元，較同類放盤平7%

單位附設靚裝修

外望享清幽山景

以下為單位相片：

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https://bit.ly/3eaIULo

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍