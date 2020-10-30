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【國泰裁員】機組人員協會指國泰無視會面要求　國泰：雙方將於下周三開會

即市財經 23:12 2020/10/30

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國泰發言人回應時指，與機組人員協會已同意下周會面。

國泰航空 （00293） 上周宣布全球裁減8500職位，同時要求留職的機艙服務員、機師簽新合約。香港航空機組人員協會、空中服務員工會周五舉行記招，斥國泰開出的簽約期限不合理，而且無視員工去信要求會面。國泰晚上回應時澄清，一直有透過視像論壇及電郵等多種渠道，與員工保持緊密溝通，而雙方已同意下周三（11月4日）、亦即簽約限期當日開會。

香港航空機組人員協會（HKAOA）及空中服務員工會（FAU）在議員陪同下開記者會。協會秘書長Chris Beebe在會上指，國泰公布裁員後，只曾與公司有1次短暫的會面，而即使工會要求就裁員計劃及限期再次會面，公司卻未有回覆。

國泰：協會自重組後未提出見面　惟早已邀請對方會面

國泰晚上回應時表示，可證實自公布企業重組當日會面後，香港航空機組人員協會並未要求與國泰再次見面；相反，國泰早前已邀請該協會會面，雙方同意於下周三開會，並會繼續與機師保持開放的對話。

國泰：非常感激多數員工已簽新合約

國泰發言人指，非常感激已有多數機師及機艙服務員簽署新服務條件，希望每一位機師及機艙服務員同事，攜手共創國泰航空的未來，亦再次提醒同事，下周三（11月4日）晚上11時59分是簽署期限。

國泰留職員工面臨新合約，空中服務員底薪上限降至1.26萬元，詳情可見【下一頁】

國泰稱，早前的資本重組計劃讓該公司可以繼續經營；然而，這是一項需要還款的注資項目。透過一連串重組措施，包括機師和機艙服務員的新服務條件，將使現金消耗每月減少約5億元，到10億至15億元。

更多國泰和航空界新聞，可留意【航空告急】專頁

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【國泰裁員】國泰新合約逼永久減薪　資方：多數機艙服務員、機師已簽新約（第二版）

【國泰裁員】香港航空機組人員協會要求勞工處介入　確保國泰遵守僱傭條例

 

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