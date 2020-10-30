包括多位當紅巨星 特朗普「合作黑名單」流出

美國總統大選下周初舉行。進入最後直路之際，一個懷疑是共和黨候選人特朗普團隊列出的「合作黑名單」流出，包括多位樂壇流行巨星如Billie Eilish、Justin Timberlake等，引起政界及演藝界討論。

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《華盛頓郵報》報導，尋求連任的特朗普計劃推出以公共衛生為主題的競選宣傳，擬邀請多位知名藝人參與，列出「合作黑名單」並寫上多個註解。

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早於八月出席民主黨全國代表大會的樂壇新星Billie Eilish被列入黑名單，並寫上「非特朗普支持者」及引述她認為特朗普破壞國家的言論。同樣被列入黑名單的包括被註解「推動同志平權」的Maroon 5 主音 Adam Levine、「批評特朗普反移民政策」的Jennifer Lopez和「自由左派人士」的 Johnny Depp。

除了黑名單，團隊亦列出認為符合資格的人選，包括拉丁流行歌手Enrique Iglesias、演員Dennis Quaid及退役NBA球星Dwyane Wade 等。

據悉特朗普團隊了擱置有關宣傳計劃，目前亦未有回應事件。

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