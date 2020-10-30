【強積金】駿隆：10月強積金回報近3%  年初至今人均賺近萬元

強積金顧問公司駿隆表示，截至10月23日，本月強積金平均回報2.6%，人均賺5958港元；年初以來，強積金回報率為4.2%，人均賺9685元。

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三大主要指數中，10月份股票基金指數升4.5%；混合資產基金指數升2.3%；固定收益基金指數升0.1%。年初至今，三大指數的回報依次為4.8%、4.4%及2%。

駿隆指出，歐洲疫情漸趨惡化，部分國家考慮進一步封鎖或推出更嚴謹的防疫措施，加上美國大選臨近，令全球經濟復甦充滿不確定性，但由於疫苗研發進展持續有好消息，故整體10月表現回升，帶動駿隆強積金綜合指數回報持續擴大。

該行補充，中概股掀起回港「二次上市潮」及螞蟻集團（新上市編號：06688）即將上市，更有利穩固本港股票市場。

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