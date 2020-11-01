【11月前瞻】港股11月會點行？睇實三件大事

▲ 本網在此羅列三大重要事項，投資者可因應相關事項之局勢發展，靈活調整港股部署策略

港股明日（周一，11月2日）將正式踏入11月首個交易日。經過走勢反覆的9月和10月，究竟投資港股時，11月需要留意甚麼焦點？部署策略又應如何？本網在此羅列三大重要事項，投資者可因應相關事項之局勢發展，靈活調整港股部署策略。上述三大重要事項分別為：（1）美國總統大選、（2）騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 業績、（3）疫苗臨床試驗結果。

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美國總統大選

美國總統大選將正式於11月3日（周二）展開，何人當選將對美國未來4年在各方面的政策帶來重大影響，而股市在反映選舉結果的潛在影響時或極為波動。另一方面，今年郵寄選票的方式有可能觸發更多爭論。華僑永亨銀行經濟師李若凡稱，郵寄選票雖非新鮮事物，但疫情爆發下，郵寄選票的「高頻率使用」可能對原本已「備受質疑的美國郵政系統帶來更大壓力」。

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AT業績

AT指的是ATMX中的阿里巴巴和騰訊。這兩股均屬焦點藍籌股，業績表現好壞不但直接左右恒指表現，市場投資情緒亦料有一定影響。最重磅的騰訊將於11月12日公布第三季業績，至於港美齊齊上市的阿里巴巴，則會於今個星期四（5日）公布業績。

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疫苗臨床試驗結果

目前困擾環球經濟的最大因素是疫情未受控，但整個陰霾隨時可於本月開始消退。皆因部分公司的疫苗研發已進入大直路，例如德國生物技術公司BioNtech與輝瑞（PFE）合作研發的疫苗，據報正處於後期階段的臨床試驗，若歐洲藥品管理局批准，有望於今年年底前分發；美國上市公司Moderna（MRNA）亦料於本月公布臨床實驗結果。假若各藥廠的研發順利，有望控制疫情，繼而助經濟全面復甦。

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