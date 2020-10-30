【另類健康碼？】港府擬推「安心出行」App　紀錄市民行程、警示風險

▲ 食環署文件展示了「安心出行」程式的內容。

新冠肺炎疫情仍未結束，外界一直關注此前熱議的「健康碼」措施。政府正招標製作一款名為「安心出行」的疫情感染風險通知流動應用程式（app），並預計短期內將推出。該程式透過掃描二維碼記錄市民行程。當有關場所出現感染個案，用戶即可接獲通知。

「安心出行」的形式與目前已在內地廣泛實施的「健康碼」類似，惟用戶可自行選擇是否使用。用戶可自行在程式登記姓名及聯絡資料（非必要）並保存於app內，資料將不會上傳到任何中央資料庫。

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而內地的健康碼則基本上為強制措施，地鐵站、機場、商場等公眾場所時必須要有「有效」的健康碼才能進入。在沒有健康碼的情況下，基本上「寸步難行」。

值得注意的是，據目前資料仍未得知公眾場所會否拒絕不使用「安心出行」程式的市民出入；亦未知商店、餐廳等是否有權強制市民使用相關程式。

據了解，政府計劃推出有關程式，主要讓市民自行記錄他們的出行記錄，商戶也記錄到訪其場所的客戶／訪客。若場所出現感染個案，流動應用程式會向用戶發出通知，提高市民的警覺性和自我保護意識。一旦用戶不幸確診，衞生防護中心將連絡用戶提供出行記錄，以協助追尋相關接觸者。

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編輯︰侯景成