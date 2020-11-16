【另類健康碼？】「安心出行」app今天推出　紀錄市民出行紀錄及警示風險

▲ 「安心出行」app將在港推出。

本港肺炎疫情仍未結束，政府今天（16日）推出「安心出行」手機應用程式，紀錄市民出行紀錄。「安心出行」app已有逾6000個公私營場所參與，當中私人場所近2000個，如相關的士或訪地點曾有人確診，亦會通知用戶，惟暫未推廣至小巴、巴士及港鐵。創新及科技局局長薛永恒表示，的士空間較狹窄，感染風險較高，因此「安心出行」app首先會在的士應用，稍後延伸至其他公共交通工具，目前並無制定再擴展的時間和目標下載量，希望可按部就班。

外界一直關注此前熱議的「健康碼」措施，政府強調，「安心出行」app不存在中央資料庫，資料31日後會自動取消，保障私隱。

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「安心出行」app的形式與目前已在內地廣泛實施的「健康碼」類似，惟用戶可自行選擇是否使用。「安心出行」app程式透過掃描二維碼記錄市民行程。當有關場所出現感染個案，用戶即可接獲通知。黃志光指，用戶可自行在程式登記姓名及聯絡資料（非必要）並保存於app內，用戶資料將不會上傳到任何中央資料庫，資料於31日後會自動取消，以保障私隱。

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而內地的健康碼則基本上為強制措施，地鐵站、機場、商場等公眾場所時必須要有「有效」的健康碼才能進入。在沒有健康碼的情況下，基本上「寸步難行」。

值得注意的是，據目前資料仍未得知公眾場所會否拒絕不使用「安心出行」程式的市民出入；亦未知商店、餐廳等是否有權強制市民使用相關程式。

政府推出有關程式，主要讓市民自行記錄他們的出行記錄，商戶也記錄到訪其場所的客戶／訪客。若場所出現感染個案，流動應用程式會向用戶發出通知，提高市民的警覺性和自我保護意識。一旦用戶不幸確診，衞生防護中心將連絡用戶提供出行記錄，以協助追尋相關接觸者。

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編輯︰侯景成