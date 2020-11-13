  • 24°C
香港時間 : 20201113日 (五) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【另類健康碼？】「安心出行」app下周一推出　紀錄市民行程、警示風險

Hot Talk 16:32 2020/11/13

分享：

「安心出行」app將在港推出。

新冠肺炎疫情仍未結束，外界一直關注此前熱議的「健康碼」措施。政府將於下周一（16日）推出「安心出行」手機應用程式。副政府資訊科技總監黃志光指，「安心出行」app已有逾6000個公私營場所參與，當中私人場所近2000個，期望可協助巿民養成記錄習慣，如相關的士或訪地點曾有人確診，亦會通知用戶，惟暫未推廣至小巴、巴士及港鐵。政府強調，「安心出行」app不存在中央資料庫，資料31日後會自動取消，保障私隱。

銀色債券保底息3.5厘，邊間銀行認購最抵？【下一頁】

「安心出行」app的形式與目前已在內地廣泛實施的「健康碼」類似，惟用戶可自行選擇是否使用。「安心出行」app程式透過掃描二維碼記錄市民行程。當有關場所出現感染個案，用戶即可接獲通知。黃志光指，用戶可自行在程式登記姓名及聯絡資料（非必要）並保存於app內，用戶資料將不會上傳到任何中央資料庫，資料於31日後會自動取消，以保障私隱。

    點擊圖片放大
    +2

而內地的健康碼則基本上為強制措施，地鐵站、機場、商場等公眾場所時必須要有「有效」的健康碼才能進入。在沒有健康碼的情況下，基本上「寸步難行」。

值得注意的是，據目前資料仍未得知公眾場所會否拒絕不使用「安心出行」程式的市民出入；亦未知商店、餐廳等是否有權強制市民使用相關程式。

政府推出有關程式，主要讓市民自行記錄他們的出行記錄，商戶也記錄到訪其場所的客戶／訪客。若場所出現感染個案，流動應用程式會向用戶發出通知，提高市民的警覺性和自我保護意識。一旦用戶不幸確診，衞生防護中心將連絡用戶提供出行記錄，以協助追尋相關接觸者。

相關文章︰天星小輪：今年虧損勢超過450萬元　經營壓力龐大

相關文章︰【iBond 2020】iBond追揸沽攻略　短炒定長揸？首日掛牌可見105元

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

編輯︰侯景成

疫情 商場 健康碼 衞生防護中心 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【騰訊旗下】PUBG計劃推印度版PUBG Mobile 並在印度投資1億美元

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨升約100點　納指期貨升0.7%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2020】iBond下周掛牌想即日鮮？　一文看清6批iBond首日升幅
【iBond 2020】iBond下周掛牌想即日鮮？　一文看清6批iBond首日升幅
【iBond 2020】iBond認購結果出爐　23萬人獲派4手　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【iBond 2020】iBond認購結果出爐　23萬人獲派4手　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位急回撈不撈？　一文看大戶睇法
【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位急回撈不撈？　一文看大戶睇法
【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）
【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）
【港元定期存款】港元定存最高息6厘 跑贏「長者iBond」3.5厘「墊底息」
【港元定期存款】港元定存最高息6厘 跑贏「長者iBond」3.5厘「墊底息」
【恒指夜期+ADR】特朗普政府禁美國對部分中資企業投資　中移動ADR即跌2.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】特朗普政府禁美國對部分中資企業投資　中移動ADR即跌2.5%（不斷更新）