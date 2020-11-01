【筍盤推介】 屋苑自設會所 行3分鐘即到港鐵站 單位實用率高廳大房大 換樓上車都啱

樓市持續暢旺，多個新盤於本周末推售，另邊廂準買家積極於二手市場尋找筍盤，樓價低水的屯門區物業，最近成交量也十分活躍。以下介紹的筍盤，是位於屯門名賢居的2房單位。

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位於屯門屯富路18號、由恒隆集團發展的屯門名賢居，樓齡約18年，物業其中一個吸引賣點，是十分鄰近港鐵兆康站，可從天橋由物業直連兆康站，只需時3分鐘左右。該物業的另一個賣點，是單位的實用率高，單位實用率逾75%。物業清一色提供600餘平方呎的兩房單位。名賢居設平台花園及小型會所，提供健身乒乓球室、室外兒童遊樂場、兒童遊戲室、電腦遊戲室、音樂室、健身中心等。



是次推介的放盤位於中層D室，實用面積522平方呎，間隔為2房，叫價620萬元，單位外望開揚景觀，感覺開揚，最吸引之處就是廳大房大。

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放盤詳細資料如下：

放盤單位: 屯門名賢居中層D室(物業編號：AN212459) 實用面積： 522平方呎 間隔： 兩房 叫價： 620萬元 賣點： 中層向東

屋苑最大兩房則

外望開揚景觀

實用率高、間隔四正

屋苑設有平台花園及會所

鄰近西鐵站



以下為單位相片：

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註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍