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【筍盤推介】 屋苑自設會所 行3分鐘即到港鐵站 單位實用率高廳大房大 換樓上車都啱

股樓投資 08:30 2020/11/01

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樓市持續暢旺，多個新盤於本周末推售，另邊廂準買家積極於二手市場尋找筍盤，樓價低水的屯門區物業，最近成交量也十分活躍。以下介紹的筍盤，是位於屯門名賢居的2房單位。

【低水屋苑】九龍區低水大型上車屋苑 兩房單位樓價平至540萬 呎價只係1.1萬，詳情按【下一頁

 

位於屯門屯富路18號、由恒隆集團發展的屯門名賢居，樓齡約18年，物業其中一個吸引賣點，是十分鄰近港鐵兆康站，可從天橋由物業直連兆康站，只需時3分鐘左右。該物業的另一個賣點，是單位的實用率高，單位實用率逾75%。物業清一色提供600餘平方呎的兩房單位。名賢居設平台花園及小型會所，提供健身乒乓球室、室外兒童遊樂場、兒童遊戲室、電腦遊戲室、音樂室、健身中心等。


是次推介的放盤位於中層D室，實用面積522平方呎，間隔為2房，叫價620萬元，單位外望開揚景觀，感覺開揚，最吸引之處就是廳大房大。

【樓市現象】上車客愈戰愈勇 年青人冇睇樓豪斥968萬購全‧城滙兩房，詳情按【下一頁

放盤詳細資料如下：

放盤單位:  屯門名賢居中層D室(物業編號：AN212459)
實用面積： 522平方呎
間隔： 兩房
叫價： 620萬元
賣點：
  • 中層向東
  • 屋苑最大兩房則
  • 外望開揚景觀
  • 實用率高、間隔四正
  • 屋苑設有平台花園及會所
  • 鄰近西鐵站


以下為單位相片：

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【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩，詳情按【下一頁


有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:

http://www.manyw.com/details/?257338B

 

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

 

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記者：陳詠妍

放盤 二手市場 屯門 恒隆

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