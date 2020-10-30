【美股消息】埃克森美孚擬兩年內 全球裁過萬名員工

美國最大石油企業埃克森美孚（美：XOM）日前宣布，由於疫情持續打擊能源需求和油價，公司計劃在2022年底前，在全球裁減超過1.4萬名正式員工和合約員工，相當於員工總數的15%。

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埃克森美孚將在美國裁員1900人，大部分為休斯頓總部員工。公司會向被裁員工提供離職補償，以及介紹新工作的服務。公司在聲明表示，裁員有助改善公司長遠的成本競爭力，並確保公司能夠克服當下前所未見的市場情況。埃克森美孚早前已宣布會削減今年資本開支預算金額三成，並會在歐洲解僱1600人，以及在澳洲推出自願離職計劃。

今年以來，埃克森美孚的股價已跌去一半有多，跌至20年來的最低點。而本身是老牌藍籌的埃克森美孚，在加入道指近一個世紀後，8月遭剔出道指成份股。

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