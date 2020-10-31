【美國大選】民調指3成黑人撐特朗普 較上屆急增3倍

美國大選投票日下周二（11月3日）舉行，共和黨總統特朗普一直被自由派傳媒批評為白人至上主義者，令他缺乏黑人選民支持。不過，周四公布的新民調顯示，多達31%黑人選民有意投票支持特朗普，倘若成真，特朗普所得黑人選票將較上屆增加近3倍。

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拉斯穆森（Rasmussen）每日追蹤的民調於周四顯示，多達31%黑人選民有意投票給特朗普，比例在本周以來持續上升。周一比例為27%，周二和周三升至30%，周四再次向上。

倘若這31%黑人選民付諸實行，特朗普的黑人選票將遠超上屆，當時他僅得8%的黑人選票，而對手希拉莉則獲得88%黑人選票。

美國今年爆發「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）運動，爭取黑人權益，令外界倍加重視種族議題對大選的影響。而在大選前夕，主要搖擺州賓夕法尼亞近日也再次有黑人遭警槍殺，引發新一波示威浪潮，或會影響選情在最後關頭的走向。

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責任編輯：陳啟賢

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