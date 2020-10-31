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【藍月亮】萬聖節遇上「藍月亮」、錯過要等3年　港股「藍月亮」又幾時有？

即市財經 10:00 2020/10/31

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若錯過了萬聖節的「藍月亮」，就要等到2023年8月31日「藍月亮」才再出現。

萬聖節遇上「藍月亮」！今日是萬聖節，又是農曆九月十五日滿月的日子，又是俗稱「藍月亮」的降臨日。「藍月亮」不是月亮真的變成藍色，而是同一個月內，出現第二次滿月。參考天文台資料，月亮會在大約凌晨12時升到最高位置，晚上10時14分則是月亮最圓的狀態，要欣賞最美的「藍月亮」，可把握機會在這段時間賞月。

藍月亮不是月亮真的變藍

一個月中之所以會有兩次滿月，是因為月亮盈虧的週期約為29.5天，因此若該月的第一個滿月在月初發生，月底就有機會可以看到第二次滿月。

若錯過了今日萬聖節的「藍月亮」，就要等到2023年8月31日，「藍月亮」才再出現。不過，港股市場的「藍月亮」，最快可於年底前見到。

藍月亮IPO最快年底前展開

市場消息指，高瓴資本有份投資的內地洗衣液一哥藍月亮，計劃年底前來港上市，市傳集資額達10億美元（約78億港元）。美銀、中金和花旗為藍月亮聯席保薦人。

藍月亮主要生產洗衣液、洗手液和衞生清潔劑，截止2019年底，以零售額計算，藍月亮在洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場的市佔率均為第一，分別為24.4%、27.9%及17.4%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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