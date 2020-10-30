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【美國大選】特朗普2016年致勝關鍵　甚麽是「選舉人團」制度？

環球政經 21:12 2020/10/30

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美國大選進入倒計時，特朗普與拜登正積極開展競選活動，盼能拉攏關鍵搖擺州選票。儘管拜登現時在民調中領先，但四年前特朗普在普選中輸給希拉莉（Hillary Clinton），最終卻靠著關鍵搖擺州的「選舉人票」而奪得勝利，究竟什麼是「選舉人團」？

【美國大選】特朗普若敗選 或面臨多宗刑事起訴【下一頁

所謂「選舉人團」（electoral college）制度，其實是一種間接選舉方式，民眾投票看似是投給拜登或特朗普，實際上卻是投給該州的選舉人。美國50個州份加上哥倫比亞地區合共由538名選舉人，每個選舉人代表一張「選舉人票」，而獲得超過半數選舉人票（270票）的候選人即可獲勝。

「選舉人團」制度最特殊之處在於，除了緬因州和內布拉斯加州外，全美有有48個州份採取「贏家通吃」（winner-take-all）的原則，即贏得最多民選票的侯選人，可獲得該州所有選舉人票。

在這種制度下，候選人就可以將資源集中於某些特定的「搖擺州份」，以贏得更多的選舉人票，因此選舉制度在每個大選年都因此廣泛爭議。現任總統特朗普就曾在2012年痛批選舉人團制度是「民主災難」，並呼籲改變制度，但諷刺的是，在2016年的選舉中，特朗普的選民票比希拉里少近300萬張，但卻因為獲得了更多的選舉人票而當選總統。特朗普態度亦隨之轉軚，於去年稱自己意識到「選舉人團」制度對美國更好。

民調料拜登暫時贏得更多選舉人票，來源：RealClearPolitics

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編輯：李勝男

選舉 特朗普 希拉莉 拜登 哥倫比亞 內布拉斯加 加利福尼亞 緬因 美國

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