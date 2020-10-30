【萬聖節】美國當晚出現「藍月亮」 76年來首次

▲ 美國今年萬聖節，上空會出現難得一見的「藍月亮」（Blue moon），是當地76年來首次。

美國今年萬聖節，上空會出現難得一見的「藍月亮」（Blue moon），是10月第二個滿月，是當地76年來首次，為今年疫情下的節日，添上不一樣的神秘色彩。

其實，「藍月亮」（Blue moon）並非藍色，它跟普通月亮一樣，都是白色。當同一個月內兩次出現滿月，後者便成為「藍月亮」。

根據Farmers' Almanac（農夫年鑑）報道，上一次在萬聖節出現滿月是2001年，但那次僅限太平洋時區；若只看美國時區的話，上一次在萬聖節出現滿月已是1944年，距離今次足足有76年之久。

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NASA太空專家賴斯（Tony Rice）分析，出現在萬聖節的滿月一定是「藍月亮」。因為月亮的周期大約為29.5天，而萬聖節是在10月31日，意味著月初必定已出現首個滿月。

天文學專家指出，這種情況大約每19年發生一次。根據Farmers' Almanac的推算，今年之後，美國下一次出現萬聖節「藍月亮」，要等到2039年、2058年、2077年和2096年。

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責任編輯：葉芷樺

