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【男紳圍@iM網欄】【愛我啤酒（上）】手工啤其實未必用手釀 與我手上的青島有何分別？

名人薈萃 10:02 2020/11/08

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不少男士都喜歡在下班後喝一兩杯，除了能暫時消除精神壓力之餘，也不失為一個與朋友聯誼的好活動。對於自己喜歡的酒，各位男士口味當然有著不同口味，但要數到最普及的，相信一定是啤酒。人人都喝啤酒，卻不是人人都知道自己在喝什麽，筆者的意思是指，其實啤酒也有分很多不同的類型。

近年興起手工啤酒，每當問起友人通常喝什麽啤酒嗎，通常都聽到大家回答手工啤。首先，手工啤不算是一種啤酒種類（啤酒基底類型），因此手工啤酒極其量是一種啤酒製作方式的統稱，卻不算是啤酒類型。此外，其實手工啤酒很多時候都未必是用手製作（市面上也的確有名合其實的），同樣用上機器製作，只是在口味上的要求更加大膽，可能會加上一些特別的口味，或作更多不同口味上的嘗試，比起商業啤酒或大廠啤酒更有心意，因此市面上某些手工啤酒其實是精釀啤酒。

那麽聽起來，手工啤酒似乎至少比大廠啤酒優勝。的確，在口味選擇上手工啤酒通常比大廠多，味道也較為多元化，相反有些大廠啤酒的趨勢都傾向鬥清爽鬥淡，口味單一。不過，大廠在製做某種基底（類型）的啤酒時，其實有相當優勢。例如製作Lager要求的是穩定的器材和環境，而且過程較長，大廠的規模較為成熟，通常能令此類啤酒的穩定度較高。至於啤酒基底大約能分為多少類，筆者將於下篇文章為大家詳細説明。

作者_Derek Young簡介：

輕度酒精中毒，曾任男仕潮流雜誌編輯。每周一會，分享有關手錶、酒、車、裝扮及現代男性的生活態度。

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撰文 : Derek Young

欄名 : 男紳圍

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