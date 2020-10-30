  • 24°C
香港時間 : 20201030日 (五) 22:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國家安全】日本政府或將停購中國製無人機 憂敏感數據外洩

環球政經 22:16 2020/10/30

分享：

《路透社》報導，日本政府關注資訊科技、生產鏈、網絡安全及知識產權。近日日本政府因國家安全理由將可能停購中國製無人機及配件，但此舉或會影響兩國關係，而中國是日本的重要巿場，2016年佔日本出口17.5%。有官員指，「中國是日本重要巿場，另一方面，日本擔憂先進科技及資訊洩漏到中國，並可能作為軍事用途。」

日本國防部及海岸警衛隊有使用中國製無人機，但並無用於涉及國家安全的事情上。未知日本政府會否撤換所有中國無人機，抑或只是打後不再買進中國無人機。但有關建議將於明年4月生效。報導指對日本無人機生產商可能是好消息，亦令日本減少對中國或其他地方產品的太過依賴。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭靜珊

 

 

上一篇文章

【強積金】駿隆：10月強積金回報近3% 年初至今人均賺近萬元

下一篇文章

【美股消息】埃克森美孚擬兩年內 全球裁過萬名員工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
心急業主趕出貨　低市價一成放盤都未夠　再減價150萬
心急業主趕出貨　低市價一成放盤都未夠　再減價150萬
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！