【國家安全】日本政府或將停購中國製無人機 憂敏感數據外洩

《路透社》報導，日本政府關注資訊科技、生產鏈、網絡安全及知識產權。近日日本政府因國家安全理由將可能停購中國製無人機及配件，但此舉或會影響兩國關係，而中國是日本的重要巿場，2016年佔日本出口17.5%。有官員指，「中國是日本重要巿場，另一方面，日本擔憂先進科技及資訊洩漏到中國，並可能作為軍事用途。」

日本國防部及海岸警衛隊有使用中國製無人機，但並無用於涉及國家安全的事情上。未知日本政府會否撤換所有中國無人機，抑或只是打後不再買進中國無人機。但有關建議將於明年4月生效。報導指對日本無人機生產商可能是好消息，亦令日本減少對中國或其他地方產品的太過依賴。

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責任編輯：鄭靜珊