【美股分析】FAAMG放榜  　科技股或迎板塊調整潮？

多隻投資者愛股本周四（10月29）日放榜，包括蘋果（AAPL）、亞馬遜（AMZN）、Facebook（FB）及Google母公司Alphabet（GOOGL）等大型科技股。四大科企業績皆勝預期，美股三大指數周四亦悉數錄得反彈，惟蘋果、亞馬遜、Facebook股價盤後齊齊下挫，一改往日引領市場的局面。

當中蘋果上季度純利錄得126.73億美元，多過市場預期123.82億美元；每股收益73美仙，亦略勝市場預計的71美仙，惟大中華銷售情況與iPhone業績均不及預期，令投資者失望，業績公布後股價盤後挫4.2%。

亞馬遜則交出一份亮麗業績，公布第三季度純利錄得63億美元，較上年同期21億美元勁升兩倍，遠勝市場預期；每股盈利為12.37美元，上年同期4.23美元。不過該公司對第四季盈利預期保守，盤後股價跌2.5%。

小摩憂科技股見板塊輪動

科技股的未來走勢一直的投資者關注的熱門話題，摩根大通分析師Mislav Matejka及其團隊上周曾向客戶表示，科技股的每股盈利調整正在減弱，而科技股一向比大市強勁，兩者差距將會引發板塊輪動。

團隊又指，他們預期科技股會有強勁表現，強勁的盈利也是該行給予行業「增持」評級的原因之一，但這也反映科技股比其他行業有更高的標準。過往科技股與標普500指數表現的差距，與科技股盈利預測上調幅度成正比，但近日該兩指標卻出現背馳：在科技股表現勝過大市同時，盈利預測卻出現向下調的情況。

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編輯：李勝男