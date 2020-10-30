【港股追蹤】內銀股派第三季業績 利潤水平普遍低於去年同期

近日，有多個內銀股公布業績，受疫情影響，普遍內地銀行首三季利潤都較去年同期少。

交通銀行（03328）第三季歸屬股東淨利潤為162.07億元（人民幣，下同）按年跌6.8%。錄得利息淨收入401.65億元，按年上升10.75%。首3季內，歸屬該行股東淨利潤為527.12億元，按年減少12.4%。淨利息收入錄得1140.14億元，按年升7.2%。

招商銀行（03968）第三季淨利潤為268.15億元，按年升0.7%。期內淨利息收入為476.62億元，按年升8.78%。淨手續費及佣金收入為210.08億元，按年增15.5%。今年首3季股東淨利潤為766.03億元，按年跌0.82%，信用減值損失為524.91億元，按年升16.8%。全年淨利息收入為1,385.35億元，按年升5.57%。



【港股追蹤】再多一間睇好其金融科技業務 野村上調騰訊目標價至705元 詳情請看[下一頁]

建行（00939）第三季淨利潤為682.06億元，按年跌4.14%。經營收入錄1760.3億元，按年增5.3%。不良貸款率1.53%，較去年底末升0.11個百分點。撥備覆蓋率217.51%，降10.18個百分點。

工商銀行（01398）第三季純利為798.85億元，同比跌4.65%。首三季純利為2286.8億元，按年減9.15%，每股盈利0.64元。

中國銀行（03988）第3季盈利為447.9億元，按年跌1.6%。首3季盈利1457.1億元，按年跌8.7%。期內，淨利息收入升7.1%至2975.1億元。



【港股業績】11月公布業績 主要港股一覽 詳情請看[下一頁]

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機