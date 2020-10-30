【港股追蹤】再多一間睇好其金融科技業務　野村上調騰訊目標價至705元

繼麥格理昨日唱好騰訊金融科技業務，目標價上調至815元後。野村今日亦發表報告指，螞蟻(06688)上市有望拉高騰訊(00700)估值，上調其目標價7.3%至705元。

報告預期，騰訊上季收入增長27%至1240億元人民幣，當中遊戲業務升35%至480億元人幣，媒體業務估計上季將年增16%，比次季的年增8%加快，料騰訊整體每股盈利(non-GAAP)增31%至3.33元人幣。

該行又指，從渠道獲悉騰訊早前透露過別雲端客戶延期部分項目，故該行料金融科技及雲業務收入按季升13%，按年則升26%。另外，由於早前私有化美國上市的搜狗，故升明年每股盈利預測1%至16.7元人幣。

野村認為，螞蟻上市有望推高騰訊金融科技業務估值，尤其螞蟻估值達至3190億美元計，預計騰訊金融科技業務估值可達3000億美元，折合14.8倍預期明年市銷率，故上調騰訊目標價由655元，升至703元。

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