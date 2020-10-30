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【iBond 2020】券商在iBond吸金首破逾10億　無懼螞蟻搶風頭

即市財經 20:37 2020/10/30

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iBond認購首次累計突破逾10億元。

iBond 2020 （新上市編號︰04239） 將於11月5日截止認購，雖然螞蟻集團 （新上市編號︰06688） 凍資逾1.3萬億元，但iBond銷情逆市亦有進帳，單以4間券商今天（10月30日）匯報iBond認購最新戰況，計及現金及孖展的認購總額，iBond認購首次累計突破逾10億元，包括耀才 （01428） 的2.8億元、輝立逾2.7億元、致富約2.5億元，以及一通的兩億元。若連同大華繼顯的8,000萬元，以及華盛證券的2,500萬元，6間券商已接獲約11.05億元的iBond現金及孖展認購。

想知銀行券商給予iBond優惠？詳見【下一頁】

iBond開賣與螞蟻IPO撞期，但銀行與券商皆無懼兩大熱點投資打對台，給予iBond優惠，不約而同指iBond認購反應踴躍。

圖解iBond認購重要日期

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工銀亞洲：人均認購12萬  最多500萬

銀行表示，續有大豪客申請iBond，如創興 （01111） 的超級大戶斥400萬元下注，工銀亞洲的大客更豪擲500萬元。而工銀亞洲、恒生 （00011） 、上商及創興回應本報查詢指，iBond吸金額已超過旗下銀行於2016年同期的銷售金額。

工銀亞洲今晚表示，截至目前為止，認購的iBond金額已高於2016年同期金額。市民認購反應持續熱烈，平均認購約12手（每手1萬元，即12萬元），最高認購額約500萬元（即500手），相信認購反應將維持良好，增幅理想。

銀行認購iBond的反應又如何？詳見【下一頁】

恒生亦說，iBond開售以來反應十分熱烈，截至今天，申請總金額已超越2016年的總額，客戶的平均認購金額亦明顯較過往為高。而該行提供的綫上綫下認購途徑中，客戶比較傾向透過網上銀行認購。

創興也透露，iBond認購反應熱烈，經該行認購iBond的金額已超越2016年的總認購金額，與2016年首5天比較，認購金額上升了28%，客戶最高認購達400手。該行且將於11月中推出存款優惠，以配合iBond退款。信銀國際指，新債認購總額比上一批升近六成，最高金額為200萬元，平均為9萬元。

iBond回報可能比螞蟻IPO更高？詳見【下一頁】

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉指，雖然螞蟻IPO招股分流部分閒資，但債券與股票性質不一樣，而iBond認購期長達9日，11月5日才截止，客戶有足夠時間作出決定。畢竟低息環境將持續，相信iBond總認購額有機會破紀錄。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

債券 iBond 螞蟻集團（06688） IPO

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